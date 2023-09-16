Цены на ряд услуг нотариусов в России снизятся

Правление Федеральной нотариальной палаты (ФНП) распорядилось утвердить предельные размеры тарифов на нотариальные действия для каждого региона РФ, в связи с этим с 1 октября цены на ряд услуг нотариусов снизятся. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что снижение в первую очередь коснется социально значимых нотариальных действий, так как удостоверение доверенностей физлиц и согласий супруга на сделку, согласие на выезд за пределы РФ несовершеннолетнего и ряд других.

Кроме того, приказ закрепляет ряд льгот при оплате регионального тарифа.

Уточняется, что в столице предельные тарифы на сделки с недвижимостью и брачные договоры снизятся на 14%, на алиментные соглашения — на 7%.

Подчеркивается, что утвержденная формула тарифов учитывает социально-экономические показатели каждого региона.

10 августа сообщалось, что самой востребованной нотариальной услугой в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях является удостоверение подлинности перевода документов и сделок с недвижимостью.

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