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В Словакии продлили запрет на импорт украинского зерна

Кабмин: запрет на импорт украинского зерна в Словакию продлен до конца года

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Запрет на импорт зерна с Украины в Словакию будет действовать до конца 2023 года. Об этом сообщает правительство страны, передает РИА Новости.

«Правительство Словакии продлило запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до конца этого года», — сказано в сообщении.

Накануне Еврокомиссия приняла решение снять ограничения на ввоз украинского зерна в страны регионального содружества. Брюссель пообещал воздерживаться от продления запрета до тех пор, пока Киев будет выполнять взятые на себя обязательства.

15 сентября министр по вопросам развития и технологии Польши Вальдемар Буда заявлял, что подписал распоряжение о продлении запрета на поставки в страну зерна с Украины.

В этот же день Владимир Зеленский выразил благодарность главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за то, что ЕК решила не продлевать ограничения на ввоз в Евросоюз украинской агропродукции. Также он пообещал цивилизованно ответить соседям на отказ от зерна с Украины.

Ранее Киев призвал Варшаву принять «разумное решение» по эмбарго на зерно.

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