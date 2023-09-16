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В РФ зафиксирован спад потребления нелегального алкоголя и рост продаж спиртных напитков

НИИ Минздрава: доля нелегального алкоголя в 2022-м снизилась до 25% потребления

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Центральное НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава России сообщило, что в 2022 году на нелегальный алкоголь пришлось 25% всего объема потребления. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в 2019 году доля нелегального или «паленого» спиртного от общего количества выпитого алкоголя составляла 33%.

Сокращение доли нелегального алкоголя произошло на фоне роста продаж крепкого алкоголя в 2022 году на 7,5%. Причиной роста потребления крепких напитков называют возросший пессимизм населения.

До этого стало известно, что около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии.

27 июля в Счетной палате сообщили, что план по снижению потребления табака и алкоголя в России провалился.

По данным Минздрава, план по снижению продаж алкоголя и сигарет не удалось выполнить, так как население было недостаточно информировано о вреде потребления табака и никотинсодержащей продукции. Также не были применены налоговые меры, которые снизили бы доступность такой продукции. А в случае с алкоголем не был установлен запрет на рекламу крепкой алкогольной продукции.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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