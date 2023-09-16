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В Минцифры оценили вероятность влияния новой ключевой ставки на льготы IT-отрасли

В Минцифры исключили влияние новой ключевой ставки на меры поддержки IT-отрасли

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Новая ключевая ставка в 13% годовых не повлияет на меры поддержки, принятые государством в IT-сфере, заявил ТАСС глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Пока есть набор мер поддержки, [он] реализуется, я не думаю, что ставка влияет», — отметил он.

По словам министра, поднятие ставки не затронет IT-компании, так как действует отфиксированный процент по льготной ипотеке и процент по льготному кредитованию.

Накануне ЦБ РФ повысили ключевую ставку до 13%. До этого она составляла 12%. В Банке России отметили, что соответствующее решение было принято в связи с ослаблением рубля летом и другими проинфляционными рисками.

Финансовые аналитики отмечают, что эта мера приведет к росту процентов по кредитам и депозитам.

Эксперты также полагают, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только к концу 2024 года: инфляция начнет замедляться, тогда ставка может снизиться до 10%.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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