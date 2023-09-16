В России зафиксирован рекордный спрос на ипотеку

После повышения ключевой ставки Центробанка РФ в августе на 350 базисных пунктов до 12% годовых, а также в преддверии заседания 15 сентября спрос на ипотеку в России резко вырос. Число заявок на кредиты для покупки новостроек увеличилось на 113%, вторичного жилья — на 8%, загородной недвижимости — на 18%. Об этом газете «Известия» рассказал директор по продажам федеральной риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Другие участники рынка недвижимости подтвердили резкий рост спроса на ипотеку в России. Люди старались успеть взять кредит по более выгодным условиям: после повышения ключевой ставки ипотека дорожает.

На первичном рынке дополнительным стимулом для покупателей стало грядущее повышение размера минимального первоначального взноса по льготным программам на покупку жилья с 15% до 20%, уточнил Зайцев. По словам эксперта, всплеск спроса спровоцировал рост цен на недвижимость. Средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке в России в августе увеличилась на 1,1%, на вторичном и загородном — на 0,5–0,7%.

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. Это значит, что рыночные ставки по кредитам на жилье повысятся примерно до уровня 15% годовых, спрогнозировал девелопер авторского жилого кластера RDD в Новой Москве Владимир Щекин.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко накануне дала аналогичный прогноз «Газете.Ru». Также, по ее словам, минимальные ставки по потребительским кредитам составят 15,5-16% годовых, а доходность вкладов — около 13%.

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