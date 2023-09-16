Россияне мечтают о домике на берегу моря в Италии, ОАЭ и на Бали

Россияне при наличии финансовых возможностей не отказались бы от домика у моря в Италии, Объединенных арабских эмиратах и Индонезии (Бали). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование группы компаний на рынке недвижимости Alex Villas.

Подавляющее большинство россиян — 87,5% — хотели бы иметь дом или квартиру на курорте при наличии бюджета на это. В Италии совершить такую покупку готовы были бы 52,4% из них, в ОАЭ — 38,1%, на Бали — 37%. Испанию выбрали 36,1% респондентов, Таиланд — 23,8%, а Турцию и Грецию — по 19%.

«Очевидно, что санкции западных стран оказали влияние на предпочтения россиян, которые все так же ценят богатство культуры и красоту Италии, но в то же время ориентируются на Восток, полагая, что виллу, квартиру или апартаменты лучше иметь в таких странах, как ОАЭ, Индонезия, Таиланд», – прокомментировал гендиректор Alex Villas Николай Нечунаев.

Обратиться за кредитом в российский или иностранный банк для покупки недвижимости за рубежом готовы 22,7% опрошенных. 36,4% сказали, что этот вопрос зависит от условий займа. 40,9% респондентов оказались не готовы к покупке курортной недвижимости за рубежом в кредит.

Компания провела опрос среди 1500 россиян в сентябре 2023 года.

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