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В Крыму продали первые национализированные объекты недвижимости

Константинов: в Крыму продали восемь национализированных объектов за ₽815 млн

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил в своем Telegram-канале, что первые восемь объектов недвижимости в республике, которые принадлежали связанным с киевской властью лицам и организациям и были национализированы, продали за 815 млн рублей.

По словам Константинова, в республике были проведены восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Он отметил, что в лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость.

Председатель Государственного совета Крыма также указал, что сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырех жилых помещений, реализация которых принесет региональному бюджету около 27 млн рублей.

В апреле Константинов заявлял, что в Крыму проверят нардепов Украины на владение собственностью на полуострове. Он пояснил, что украинские политики и бизнесмены активно скупали недвижимость и имущество в Крыму, затем переписывая его на родственников и доверенных лиц для сокрытия и сохранения контроля за имуществом.

До этого стало известно о планах властей Крыма расширить список имущества украинских олигархов, которое будет национализировано на полуострове.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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