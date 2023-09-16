Стало известно о росте доходов России из-за нефти

Россия получает больше доходов от продажи нефти в условиях роста цен на природное топливо. Об этом пишет Business Insider.

По данным Международного энергетического агентства, на которые ссылается издание, в августе 2023 года Россия заработала $17,1 млрд от экспорта сырой нефти, что на 1,8 млрд больше, чем в июле.

В статье указано, что с конца июня нефть сорта WTI подорожала на 26%, примерно до $96 за баррель, а цены на российскую марку Urals в это время выросли на 33%. Отмечается, что в результате сокращения добычи топлива странами ОПЕК+ оба показателя достигли почти десятимесячных максимумов.

По мнению авторов Business Insider, рост доходов от нефти, вероятно, даст России экономический импульс.

До этого Международное энергетическое агентство сообщало, что в августе 2023 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли по сравнению с июлем на 11,8%, до $17,1 млрд, или на $1,8 млрд. Данный показатель стал максимальным с октября 2022 года и самым высоким за последние месяцы. Хотя объемы экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 150 тыс. баррелей в сутки до 7,2 млн баррелей в сутки, цены компенсировали это.

Агентство ТАСС также передавало, что правительство РФ рассматривает два варианта стабилизации цен на топливо, в числе которых полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.