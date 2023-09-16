Шмыгаль рассказал, сколько Украина привлекла в бюджет на восстановление страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году власти привлекли в бюджет «незначительные суммы» на быстрое восстановление страны. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

«К сожалению, по состоянию на сегодня очень незначительные суммы в несколько миллиардов долларов удалось привлечь от наших партнеров. Конечно, потребность больше», — сказал глава украинского парламента.

По его словам, было получено $3,3 млрд. Как указал политик, потребность на быстрое восстановление Украины в 2024 году не изменится и составит от $10 до $15 млрд.

Он добавил, что в государственный бюджет-2024 не заложили фонд восстановления, так как ожидается привлечение средств от партнеров.

9 сентября Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины уже направлено более 60 млрд гривен (больше $1,6 млрд).

До этого он говорил, что для восстановления Украины понадобится порядка 150 млн гривен ($4 млрд).

Ранее в ООН назвали сумму, которую планируют собрать на восстановление Украины.