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Венгрия вводит запрет на импорт 24 украинских товаров

Глава Минсельхоза Венгрии Надь сообщил о продлении запрета на импорт с Украины

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Shutterstock

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что страна вводит запрет на импорт 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Еврокомиссией.

«В Брюсселе приняли решение: не продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Венгрия на национальном уровне закрывает границы, распространяя это на 24 украинских товара», — написал он.

До этого Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины, которое истекает в пятницу в полночь.

При этом правительство Украины должно принять меры для предотвращения скачков объемов экспортируемой за границу сельскохозяйственной продукции. Ожидается, что киевские власти представят план действий по контролю за вывозом зерна к 18 сентября.

Кроме этого срок действия запрета на импорт украинского зерна, несмотря на решение Европейского союза (ЕС) снять соответствующие ограничения, приняли власти Польши.

Ранее Киев призвал Варшаву принять «разумное решение» по эмбарго на зерно.

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