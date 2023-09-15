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В Венгрии обозлились на Украину за повышение платы за транзит российской нефти

Орбан разозлился на Украину из-за повышения платы за транзит нефти в Венгрию

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что его разозлило решение украинских компаний увеличить плату за транзит российской нефти. Из-за действий Киева в республике растет уровень инфляции, сказал глава правительства в эфире радио Kossuth.

Он отметил, что в настоящее время Будапешт вынужден закупать топливо по цене в 3,5 раза выше рыночной. В результате страна тратит на 48 млрд форинтов (€125 млн) больше, чем могла бы.

На этом фоне венгерским предприятиям пришлось поднять цену на бензин, а инфляция в стране увеличилась на 0,5% за последние несколько месяцев. Тем не менее Орбан уточнил, что в текущей ситуации испытывает «противоречивые чувства».

Как сказал премьер-министр, одновременно со злостью из-за ухудшающегося финансового положения жителей республики он чувствует жалость по отношению к украинцам. По его мнению, у Киева почти нет денег и оружия на ведение боевых действий. Но при этом руководство Украины устремилось «не в сторону мира, а в сторону продолжения конфликта», подчеркнул глава правительства.

Также председатель кабинета министров Венгрии обратил внимание на колоссальную финансовую помощь, которую страны Европейского союза (ЕС) оказывают киевским властям. В том числе по этой причине экономическая ситуация в регионе заметно ухудшилась, указал Орбан.

Однако он уточнил, что сейчас все зависит от решений США. Отношение западных стран к поддержке Украины может измениться после выборов американского президента, которые состоятся в ноябре 2024 года.

«По-моему, Вашингтон еще не решил, с чем действующий президент хочет идти на выборы, с программой дальнейшего продолжения украинского конфликта при поддержке Запада или политическим успехом его завершения», — резюмировал Орбан.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна зависит от поставок российских нефти и газа.

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