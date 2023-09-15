Набиуллина назвала главное ограничение для развития российского производства

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров заявила, что главным ограничителем развития производства в РФ являются не деньги, а кадры, передает РИА Новости.

«Мы видим главное ограничение по развитию, расширению производства. Это показывают наши опросы. Это трудовые ресурсы, ограничения по трудовым ресурсам», — сказала она.

Набиуллина отметила, что организации сегодня могут оформить кредит, закупить дополнительное оборудование для расширения собственного производства, но не может найти дополнительных рабочих, только если переманить из других организаций и из других отраслей.

«Тогда выпуск у этих предприятий, отраслей снизится. Общий эффект для экономики будет околонулевое изменение экономического роста. При этом что произойдет? Ускорится инфляция», — добавила председатель Центробанка России.

Также Эльвира Набиуллина сообщила, что в России не исчезнут наличные деньги, поскольку на них есть спрос.

15 сентября Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции, что Банк России повысил ключевую ставку в том числе на фоне ослабления рубля.

Ранее Центробанк РФ на заседании совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%.