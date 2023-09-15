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Набиуллина оценила предложение ограничить рублевые переводы за рубеж

Набиуллина: введение лимитов на вывод физлицами рублей за границу не сработает

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что считает ограничения на вывод за границу рублей неэффективной мерой. Такую позицию она озвучила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

«Дискуссия по валютным ограничениям сейчас ведется. Это во многом решение правительства. Я скажу о позиции ЦБ. Если есть необходимость влиять на потоки капитала, которые влияют на курс, то делать это лучше экономическими, а не административными мерами», — объяснила Набиуллина.

Глава ЦБ объяснила, что экономические меры подразумевают повышение привлекательности рублевых сбережений, создание стимулов для компаний продавать выручку для оплаты текущих расходов, в том числе налогов и зарплаты, а не брать для этого избыточные кредиты.

По ее словам, административные меры действенны только в течение какого-то ограниченного количества времени. Чем дольше они действуют, тем менее эффективны, уточнила Набиуллина, предложив вспомнить опыт конца 1990–2000-х годов. Она допустила, что если каждый раз «перекрывать лазейки», будут находиться новые способы для их обхода.

11 сентября глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на перевод средств в рублях за границу в размере 100 млн рублей в месяц. Костин считает, что это могло бы позитивно сказаться на курсе рубля.

«На мой взгляд, эта мера не сработает, она не будет эффективной», — сказала Набиуллина.

В марте прошлого года ЦБ РФ ввел ограничения на покупку и снятие наличной валюты в России. С 9 марта банкам было запрещено продавать гражданам наличную валюту. В мае регулятор снял ограничения на продажу любой наличной валюты, кроме долларов и евро. Временный порядок выдачи денег с валютных вкладов или счетов граждан продлен до 9 марта 2024 года. Согласно порядку, с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять сумму не более $10 тыс. или эквивалент в евро. Остальные деньги выдаются в рублях.

С 2 марта прошлого года в России действует запрет на вывоз за границу наличной валюты на сумму более $10 тыс. на одного человека. Набиуллина 16 февраля этого года заявила, что пересматривать это решение пока не будут.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 13% годовых.

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