Набиуллина заявила о готовности ЦБ ужесточить регулирование по ипотеке

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила журналистам, что Центробанк РФ при необходимости будет ужесточать регулирование выдачи ипотеки, передает ТАСС.

Она отметила, что ЦБ России приветствует решение российского правительства немного ужесточить требования к льготным программам и повысить требования по первоначальному взносу до 20%.

«Мы будем смотреть вместе с макропруденциальными надбавками, от которых мы ожидаем гораздо большего эффектна, насколько это сработает. Если будет необходимость, мы будем готовы ужесточить дополнительно макропруденциальные надбавки», — сказала глава ЦБ.

Также Эльвира Набиуллина отметила, что Центробанк не видит в текущем ослаблении курса рубля рисков для финансовой стабильности Российской Федерации.

Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что банк России повысил ключевую ставку в том числе на фоне ослабления рубля.

Центробанк Российской Федерации на заседании совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых.

Ранее аналитик Трифонов заявил «Газете.Ru», что не ожидает значительного повышения ключевой ставки.