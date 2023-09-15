Набиуллина объяснила повышение ставки ЦБ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что банк России повысил ключевую ставку в том числе на фоне ослабления рубля.

Центробанк РФ на заседании совета директоров в пятницу, 15 сентября, повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что высокий уровень ключевой ставки ЦБ в 12% сохранится недолго. По его мнению, уже через несколько месяцев регулятор начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики.

ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. До этого ставка была повышена 21 июля на 100 базисных пунктов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что на предстоящей неделе доллар в России будет стоить от 93,5 до 95 рублей. Повышение ставки с 12 до 13% Чернов назвал умеренным, отметив, что если бы регулятор проявил жесткость и повысил ставку на 200 б.п., то стоимость американского доллара на следующей торговой неделе могла опуститься до 90—92,5 рубля.

Ранее в России спрогнозировали укрепление курса рубля к концу года.