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Страны G7 планируют ввести еще один запрет в отношении России

Reuters: страны G7 объявят о косвенном запрете на алмазы из РФ в ближайшее время

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Уральский горный университет

Страны «Большой семерки» (G7) планируют в течение следующих двух-трех недель объявить о косвенном запрете на поставки алмазов из России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя правительства Бельгии.

По его информации, ограничение должно вступить в силу в январе.

В 2022 году США ввели запрет на импорт российских неограненных алмазов, а также алмазов, ограненных на территории в России. В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что Европейский союз также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли.

15 сентября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что компании из европейских стран отказались поставлять России энергетическое оборудование.

До этого депутат бундестага от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен предложила отменить санкции в отношении Российской Федерации, потому что они привели к увеличению числа банкротств в Германии.

Ранее Минфин США расширил санкции против российских банков.

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