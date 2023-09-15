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Путин заявил, что Европа отказалась поставлять России энергооборудование

Путин: европейские компании отказались поставлять России энергооборудование

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что компании из Европы отказались поставлять России энергетическое оборудование, передает РИА Новости.

По его словам, в стране восстановили все компетенции, сдвинули график на несколько месяцев, появились новые инженерные компетенции.

«Компетенции, они рассчитывали, что у нас не хватает. Мы восстановили компетенции, все абсолютно», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что предприятия мирового масштабы в России будут введены в ближайшее время.

«Мы восстанавливаем, у нас появляются дополнительные инженерные компетенции», — добавил глава российского государства.

Также Владимир Путин заявил, что отношения Российской Федерации и Белоруссии в сфере экономики развиваются стабильно и надежно.

15 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Основными темами переговоров лидеров двух государств стали международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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