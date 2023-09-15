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«Газпром» впервые поставил свой газ по Северному морскому пути

«Газпром» впервые поставил свой сжиженный газ по Северному морскому пути

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Reuters

«Газпром» впервые поставил в Китай партию сжиженного природного газа (СПГ) собственного производства по Северному морскому пути. Об этом российская госкорпорация сообщила в своем Telegram-канале.

Танкер-газовоз «Великий Новгород» с партией сжиженного газа, который был произведен на комплексе в районе КС «Портовая», в пятницу завершил разгрузку на приемном СПГ-терминале «Таншань» в Китае, следует из поста. Там отмечается, что использование Северного морского пути заметно сокращает сроки доставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Северный морской путь — кратчайший путь по воде между Европейской частью России и Дальним Востоком. Несмотря на санкции Запада, Россия продолжает развивать Севморпуть и наращивать грузоперевозки по нему. Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути, который в 2022 году снизился, сейчас восстанавливается. По итогам 2023 года не исключен новый рекорд по количеству грузов. На текущий момент перевезено 23 млн тонн грузов.

Индия заинтересована в партнерстве с Россией по развитию Северного морского пути, сообщило 13 сентября правительство страны. Индия является одним из ключевых партнеров РФ, отказавшихся присоединиться к санкциям Запада.

Ранее глава «Роснефти» рассказал о планах по развитию Северного морского пути.

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