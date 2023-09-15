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Турция предложила России снизить цены на газ

Турецкий министр Байрактар заявил об ожидании более разумных цен на газ из России

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Depositphotos

Турция рассчитывает получить «более разумные цены» на газ из России и надеется на взаимопонимание с «Газпромом». О таком предложении в ходе беседы с журналистами заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар. Его цитирует ТАСС.

Москва и Анкара заключили соглашение о предельном уровне стоимости газа, поэтому в случае колебаний котировок на крупнейшем европейском хабе TTF турецкая сторона защищена от резкого роста цен. Министр признал, что такое условие можно считать скидкой.

Тем не менее в текущих реалиях Турция считает, что договор стоит пересмотреть.

«Турецкие цены на газ высоки. Мы ожидаем от «Газпрома» более разумных цен в ближайшие годы, поскольку он был надежным поставщиком, а Турция — хорошим и надежным потребителем российского газа. Однако мы должны учитывать конкурентоспособность этого вопроса, надеюсь, сможем достичь взаимопонимания», — отметил министр.

В целом Турция заплатила за импорт газа $38 млрд, из них 40% пришлось на Россию. Байрактар не уточнил, о каком периоде идет речь.

До этого министр заявил, что отсрочки в переговорах с Россией по газовому хабу нет. Байрактар отметил, что перерыв в переговорах по строительству хаба был обусловлен землетрясением и президентскими выборами. Но сейчас работа продолжается, уточнил он.

Ранее Reuters сообщало, что создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено из-за разногласий.

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