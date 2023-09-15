В России спрогнозировали укрепление курса рубля к концу года

К концу этого года курс рубля может укрепиться, и эта тенденция продолжится в 2024 году. Такой прогноз «Парламентской газете» дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, этому будет способствовать взвешенная денежно-кредитная политика Центробанка РФ.

Аксаков отметил, что российская экономика стабилизируется, страна в значительной степени преодолела трудности, возникшие из-за санкций, увеличивается валовый внутренний продукт (ВВП) РФ. Структурная перестройка отечественной экономики идет быстрее, чем это было до санкций Запада, что повышает ее эффективность.

«Это базовые показатели, определяющие стоимость и привлекательность активов, выраженных в ценных бумагах», — отметил парламентарий.

На Восточном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф заявил о недооцененности рубля и назвал достижимым курс на уровне 80-85 рублей за доллар.

На торгах Мосбиржи во вторник курс доллара опускался ниже 93 рублей, евро — 100 рублей. Затем произошла коррекция. По данным биржи на 9:02 мск пятницы, доллар стоит 96,855 рубля, евро — 103,4 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, с чем связано резкое укрепление курса рубля.