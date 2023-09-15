В 2023 году на оказание гуманитарной помощи Украине Организация Объединенных Наций получила $1,83 млрд, что сделало Киев лидером по привлечению донорской помощи. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он отметил, это на $1 млрд больше, чем для поддержки людей в Афганистане, которые прочувствовали на себе «экспериментальную демократизацию» США и НАТО

«Многие из этих людей, как мы знаем, теперь в отчаянии соглашаются на продажу органов, а некоторые семьи продают детей, чтобы найти средства для пропитания остальных членов семьи», — сказал он, подчеркнув, что об этом «некоторые наши коллеги не любят говорить».

12 сентября Небензя заявлял, что Украина стала доходить до угроз и хамства даже в контактах со своими союзниками из западных стран. Как считает дипломат, у руководства Украины из-за провалов на фронте «начали сдавать нервы».

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк охарактеризовал ООН как «контору по зарабатыванию денег на хорошую старость», а МАГАТЭ и Красный Крест как «фиктивные организации».

9 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что встретился с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и поблагодарил его за выделенную помощь в размере $2,1 млрд.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский может появиться на Совбезе ООН за одним столом с представителем России.