Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина получила от ООН на $1 млрд больше Афганистана

Небензя: ООН в 2023 году получила $1,83 млрд на поддержку Украины

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

В 2023 году на оказание гуманитарной помощи Украине Организация Объединенных Наций получила $1,83 млрд, что сделало Киев лидером по привлечению донорской помощи. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он отметил, это на $1 млрд больше, чем для поддержки людей в Афганистане, которые прочувствовали на себе «экспериментальную демократизацию» США и НАТО

«Многие из этих людей, как мы знаем, теперь в отчаянии соглашаются на продажу органов, а некоторые семьи продают детей, чтобы найти средства для пропитания остальных членов семьи», — сказал он, подчеркнув, что об этом «некоторые наши коллеги не любят говорить».

12 сентября Небензя заявлял, что Украина стала доходить до угроз и хамства даже в контактах со своими союзниками из западных стран. Как считает дипломат, у руководства Украины из-за провалов на фронте «начали сдавать нервы».

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк охарактеризовал ООН как «контору по зарабатыванию денег на хорошую старость», а МАГАТЭ и Красный Крест как «фиктивные организации».

9 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что встретился с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и поблагодарил его за выделенную помощь в размере $2,1 млрд.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский может появиться на Совбезе ООН за одним столом с представителем России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях