Между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал из-за зерна

Представители Украины обвинили Польшу в умышленном создании препятствий для транзита украинского зерна. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны», — заявил европейский дипломат, участвующий в заседании Координационной платформы по украинскому экспорту.

В материале сказано, что во время встречи украинские представители обвинили польскую сторону в намеренном введении ветеринарного контроля для того, чтобы затянуть время ожидания на пограничных переходах. Отмечается, что »Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий» для транзита зерна с Украины.

Накануне заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявлял, что Украина не собирается наносить вред польским аграриям за счет поставок своей сельхозпродукции. По его словам, ограничения на импорт украинского зерна должны быть сняты в Евросоюзе и Польша должна прислушаться к этому решению.

14 сентября депутат Европарламента от Польши Адам Белан раскритиковал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Киев обратится в арбитраж Всемирной торговой организации из-за запрета Варшавы на ввоз сельхозпродукции. Парламентарий назвал заявление «глупым», напомнив, что Украина «многим обязана» Польше.

Ранее на Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей.