Минпромторг предложил отобрать налоговые льготы для импортной медтехники

Минпромторг разработал законопроект для возврата НДС производителям медтехники — одним из его положений будет отмена налоговых преференций для импортной медицинской техники, сообщает телеканал «РБК».

Законопроект, который включает поправки в статьи 164 и 165 Налогового кодекса, был вынесен на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности 11 сентября.

На данный момент российские медицинские изделия и медтехника облагаются льготным НДС в размере 10% либо же налогом не облагаются. Однако те же льготы действуют и на импортную медицинскую технику — при этом отечественный производитель не может принимать к вычету «входной» НДС, входящий в цену приобретаемой продукции. А зарубежные производители, как правило, получают компенсацию этого НДС в своей стране.

В Минпромторге отмечают, что это создает неравенство фискальных условий. В ведомстве предлагают вывести часть наименований из списка товаров, освобожденных от НДС как реализации в России. Таким образом сложится трехэлементная система налоговых льгот, что откроет путь для отечественного производителя.

Ранее Минпромторг заявил, что ему неизвестно о намерении компании Gap уйти с рынка РФ.

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