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ЦБ России повысил ключевую ставку до 13%

ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Центробанк РФ на заседании совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. Это следует из пресс-релиза ЦБ, опубликованного на его сайте.

«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — отметил ЦБ.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечал, что ЦБ будет рассматривать несколько вариантов решений по уровню ключевой ставки. Он называл возможные шаги повышения — 100,200 и 300 базисных пунктов. Руководитель отдела макроанализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что регулятор будет рассматривать варианты как сохранения ставки на уровне 12%, так и ее возможное повышение в пределах 100-150 базисных пунктов. Последний сценарий она называла наиболее вероятным.

По его словам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина четко дала сигнал о повышении ставки. Плюс на этой неделе зампред регулятора Алексей Заботкин сообщал, что проинфляционные риски остаются значительными и возможность повышения ключевой ставки не исключена.

Курс рубля слабеет к валютам, что усиливает инфляционные ожидания, приводил дополнительные аргументы Васильев. А бизнесмены и импортеры начали закладывать в свои планы доллар по 100 рублей и более, что также в ближайшие месяцы найдет отражение в повышении цен. Темпы кредитования остаются высокими, а рынок труда испытывает дефицит кадров, что приводит к росту зарплат. Это также является проинфляционным фактором. По мнению Васильева, ужесточение денежно-кредитной политики окажет поддержку курсу рубля.

Набиуллина на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» 1 сентября объяснила, что ЦБ может снизить ключевую ставку только в случае снижения инфляции. Банк России будет учитывать различные данные сентября для принятия решения по ставке.

На ВЭФ глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что высокий уровень ключевой ставки ЦБ в 12% сохранится недолго. По его мнению, уже через несколько месяцев регулятор начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики.

ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. До этого ставка была повышена 21 июля на 100 базисных пунктов.

Ранее аналитик Трифонов заявил «Газете.Ru», что не ожидает значительного повышения ключевой ставки.

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