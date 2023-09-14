ФАС намерена разобраться с повышением тарифов МТС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена разобраться в причинах повышения тарифов оператором МТС. Об этом сообщили в ведомстве.

ФАС направит соответствующий запрос компании МТС после того, как абоненты получили уведомления об увеличении платы за тарифы на 59 рублей. При этом отмечается, что скидки и опции сохранятся. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства регулятор примет меры, подчеркнули в ФАС.

В июле 2023 года МТС проиграла в суде по иску в отношении ФАС. Арбитражный суд Москвы отказал МТС в признании недействительным решение ФАС о нарушении МТС антимонопольных норм. Суд согласился с мнением ведомства, что компания необоснованно повысила в 2022 году стоимость услуг более чем на 20% при инфляции 10,5%.

В начале сентября ФАС начала проверку в отношении сотовых операторов, которые, по мнению ведомства, нарушили антимонопольное законодательство. Силовики обратили внимание на жалобы абонентов, которые сообщили, что компании начали взымать плату за раздачу мобильного интернета через устройства. Если нарушение подтвердится, то у операторов будет месяц, чтобы устранить нарушения. В случае если они этого не сделают, то на компанию может быть наложен штраф в размере ₽890 тыс.

Ранее ФАС начала проверку аукциона, на котором стоимость лота взлетела в 1000 раз.