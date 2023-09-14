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Cтало известно, как решение Европейского ЦБ по ставке повлияет на курс евро/рубль

Аналитик Антонов: евро может подорожать к рублю после решения ЕЦБ

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Kai Pfaffenbach/Reuters

В краткосрочной перспективе евро может подорожать по отношению к рублю из-за решения Европейского Центробанка о повышении ключевых ставок. Такой прогноз «Газете.Ru» дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«До конца сентября евро с высокой вероятностью будет находиться в диапазоне 102-106 руб. Но в более длительном временном интервале решение ЕЦБ уже не будет влиять на рубль. Рубль дорожает или дешевеет в основном по внутренним причинам, например из-за изменения торгового баланса», — объяснил эксперт.

Как правило, курс евро, доллара и юаня изменяются почти параллельно по отношению к рублю — либо они вместе растут, либо вместе падают, уточнил Антонов.

По данным Мосбиржи на 18:01, курс евро составляет 103,1975 рубля (минус 0,15% по сравнению с утром).

В четверг Европейский Центробанк повысил ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Теперь базовая процентная ставка ЕЦБ составляет 4,5% годовых. ставка по депозитам – 4%, а по краткосрочным кредитам европейского регулятора – 4,75%.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал о трех последствиях решения ЕЦБ для России и россиян. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказала о возможном повышение ключевой ставки ЦБ РФ 15 сентября.

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