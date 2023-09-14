На Украине назвали противоправным запрет на импорт зерна в страны ЕС

Любые попытки стран Европейского союза (ЕС) продлить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября будут расцениваться как противоправные и дестабилизирующие. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении указано, что принятие соответствующих решений может навредить общим экономическим интересам Киева и европейских государств. При этом глобальный рынок продовольствия также рискует столкнуться с негативными последствиями подобных ограничений, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, представители МИД упрекнули Брюссель в нарушении европейских норм. В частотности, по их словам, введение запрета на импорт украинского зерна и продуктов противоречило соглашению об ассоциации между Киевом и ЕС.

«15 сентября истекает запрет Европейской комиссии на импорт украинских зерновых в государства — члены ЕС. Украина рассчитывает, что после этой даты европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию», — пояснили в ведомстве.

В МИД уточнили, что ввоз украинской агропродукции в страны ЕС не являлся причиной дестабилизации внутреннего рынка содружества.

Ранее Киев призвал Варшаву принять «разумное решение» по украинскому зерну.