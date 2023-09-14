Мишустин поручил при необходимости скорректировать проект бюджета на 3 года

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил при необходимости скорректировать проект бюджета на ближайшие три года для выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

В рамках заседания правительства России Мишустин попросил коллег внимательно проработать поручения президента, а также, если потребуется, подготовить предложения о корректировках в проект федерального бюджета на ближайшие три года, чтобы все задачи были выполнены.

Согласно закону, проект федерального бюджета на очередной год и плановый период должен быть внесен правительством в Госдуму до 1 октября.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство завершает подготовку бюджета на следующий год и на плановый период 2025-2026 годов.

По его словам, бюджет РФ направлен на решение самых важных и масштабных задач развития страны. Прежде всего — это исполнение в полном объеме перед людьми социальных обязательств, о которых говорит президент РФ Владимир Путин, и поддержку положительных изменений в российской экономике, указал премьер.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.