ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении Estel

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «Юникосметик», которой принадлежит бренд Estel. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что проверка будет проведена на предмет нарушений закона о защите конкуренции по обращению ООО «ИФБ», обвинившего «Юникосметик» в недобросовестной конкуренции.

С 2017 года обе компании продвигали продукцию с названием Blond Bar.

12 сентября сообщалось, что управление ФАС по Удмуртии возбудило дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников аукциона на право пользования нефтяным участком Южно-Костоватовский. По данным ведомства, в ходе торгов цена за небольшой участок с незначительными запасами подскочила более чем в 1000 раз — с 628,1 тыс. рублей до 693,2 млн рублей. Как полагает ФАС, на аукционе боролись два картеля компаний, целью которых было ограничение конкуренции для установления монопольно высокой цены на углеводородное сырье.

Ранее ФАС решила проверить поставщиков топлива в России.