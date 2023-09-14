Российские миллиардеры вывели из Европы активов на $50 млрд

Российские миллиардеры за последние полтора года перевели активы общей стоимостью около $50 млрд из Европы в Россию и дружественные ей страны. Это обусловлено санкционным давлением Запада и требованиями Кремля о репатриации капиталов. Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом месяце акционеры Объединенной медицинской группы CY Plc и MD Medical Group Investments, контролируемых миллиардерами Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили перевод компаний из Кипра в Россию. Это поможет увеличить общую стоимость активов, репатриированных самыми богатыми россиянами с февраля 2022 года, по меньшей мере до $50 млрд, согласно данным Bloomberg.

Кремль оказывает давление на олигархов, требуя вернуть капиталы из «недружественных» стран. Россия усложнила вывод дивидендов за рубеж и продажу активов. В августе Владимир Путин поручил создать механизм контроля над российскими компаниями через иностранные юрисдикции, пишет издание.

Одновременно в России появились налоговые льготы для компаний, переехавших из-за санкций. Миллиардеры стремятся избежать ограничений, переводя активы в ОАЭ, Казахстан и другие союзные государства. Некоторые крупнейшие российские компании пока остаются зарегистрированы в Европе. Однако общий тренд на возврат капиталов возрастает под давлением санкционной политики Запада.

Ранее Путин дал совет бизнесменам, столкнувшимся с давлением на Западе.