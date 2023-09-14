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Стало известно, почему российский бюджет получил доходы на $230 млрд

РИА Новости: бюджет России в августе оказался профицитным из-за пяти факторов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

РИА Новости назвало пять факторов, благодаря которым российский бюджет в августе был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей. Такую оценку 12 сентября дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Первый фактор — рост налоговых поступлений из ненефтегазовых секторов экономики. Это компенсировало снижение доходов от продажи российских нефти и газа. РИА Новости пишет, что потом они увеличились, однако для диверсификации маршрутов поставок и переориентации их на Восток было нужно время.

Во-вторых, ненефтегазовые доходы в августе рекордно увеличились до 57,5% год к году, до 1,82 трлн рублей. Эта статья доходов составила 74% от всего объема поступлений в бюджет за август — 2,5 трлн рублей.

На поступление доходов в казну также повлияло снижение государственных расходов на 4,2% и подорожание российской нефти марки Urals, которая на $10 превысила ценовой потолок, установленный странами G7.

Пятый фактор — российская экономика адаптировалась к санкциям. Значение индекса деловой активности GM Global Services Russia PMI Index в августе достигло 57,8 процентного пункта против 53,9 в июле. Это значит, что деловая активность в стране восстанавливается все интенсивнее. По мнению экспертов, опрошенных агентством, после ухода многих зарубежных компаний российская экономика получила импульс к развитию. Профессор Госуниверситета управления Галина Сорокина отметила, что отечественные компании стали занимать нишу ушедших из РФ, постепенно улучшая показатели отечественной легкой промышленности.

По прогнозам Минфина РФ, в этом году дефицит российского бюджета составит 2% ВВП или около 3 трлн рублей. Ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться до 0,7% ВВП в 2025 году.

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