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Стало известно, когда пройдет встреча в Стамбуле по восстановлению экономики Украины

Dünya: встреча по восстановлению экономики Украины пройдет в Стамбуле в сентябре

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Emrah Gurel/AP

В Стамбуле 21 сентября пройдет встреча по вопросу экономического восстановления Украины, в которой примут участие представители Турции, Японии и Украины. Об этом сообщает турецкое издание Dünya.

«Встреча состоится 21 сентября в Стамбуле при поддержке посольства Японии в Турции, японского агентства международного развития (JICA) и японской организации внешней торговли (JETRO) и главном спонсорстве компании Yanmar Turkey, а также Торгово-промышленной палаты Украины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во встрече примут участие ряд японских компаний. Подчеркивается, что в течение последних пяти лет Турция была для Украины крупнейшим иностранным инвестором.g

До этого стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем условия для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

11 сентября Минфин Украины спрогнозировал ослабление курса гривны в 2024 году. До этого премьер Украины Шмыгаль отметил, что на восстановление страны уже направлено свыше $1,6 млрд. Эти деньги пойдут на разминирование, восстановление жилья и защиту критической инфраструктуры.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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