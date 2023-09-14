Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, повлияют ли антироссийские санкции на создание газового хаба

ТАСС: санкции против РФ не окажут негативного влияния на создание газового хаба

close
100%
Matthias Rietschel/AP

Введенные против Российской Федерации санкции и стремление европейских стран не закупать российский газ не должны повлиять на планы создания газового хаба в Турции и его непосредственной работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в сфере стратегического планирования в области энергетики Турции.

«Россия может продавать Турции большие объемы газа, загружая ее национальные мощности. В таком формате газ в некотором роде становится местным и может вместе с газом из других стран торговаться, уже не подпадая под санкции», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в дальнейшем Анкара рассчитывает подключить к торговле через хаб многих игроков. Источник считает, что большие объемы поступающего газа, внушительную часть которых сможет осуществить РФ, должны «обеспечить хороший первоначальный рост проекта и позволят сформировать привлекательную цену».

6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти «взяли в работу» проект газового хаба, который обсуждался во время переговоров в Сочи между ним и российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее турецкий эксперт назвал условие создания газового хаба, предложенного Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях