Стало известно, повлияют ли антироссийские санкции на создание газового хаба

Введенные против Российской Федерации санкции и стремление европейских стран не закупать российский газ не должны повлиять на планы создания газового хаба в Турции и его непосредственной работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в сфере стратегического планирования в области энергетики Турции.

«Россия может продавать Турции большие объемы газа, загружая ее национальные мощности. В таком формате газ в некотором роде становится местным и может вместе с газом из других стран торговаться, уже не подпадая под санкции», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в дальнейшем Анкара рассчитывает подключить к торговле через хаб многих игроков. Источник считает, что большие объемы поступающего газа, внушительную часть которых сможет осуществить РФ, должны «обеспечить хороший первоначальный рост проекта и позволят сформировать привлекательную цену».

6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти «взяли в работу» проект газового хаба, который обсуждался во время переговоров в Сочи между ним и российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее турецкий эксперт назвал условие создания газового хаба, предложенного Россией.