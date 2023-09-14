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Анкара намерена обсудить с ООН возобновление зерновой сделки

ТАСС: Эрдоган обсудит с генсеком ООН условия для возобновления зерновой сделки

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Sunday Alamba/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем условия для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По данным агентства, встреча может состояться в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

«Генеральный секретарь ООН сообщил, что планирует встречи по зерновому вопросу, в том числе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом», — отметил источник.

Он добавил, что Эрдоган ранее говорил про необходимость выполнения условий для возобновления зерновой сделки, а также про продолжение работы с ООН. При этом Анкара намерена попросить ООН доработать и конкретизировать предложение для Москвы в контексте зерновой сделки.

До этого РИА Новости сообщало, что Украина в августе сократила экспорт зерна на четверть в годовом выражении и на 2% по сравнению с июлем.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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