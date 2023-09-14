Шведская Ingka ведет переговоры о продаже 14 ТЦ «Мега» в России

Шведская компания Ingka ведет переговоры со структурой Газпромбанка о продаже 14 торговых центров «Мега» в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

По словам собеседников издания, компании уже могли достичь некоторых договоренностей по данной сделке, при этом они не уточнили, о какой структуре Газпромбанка идет речь.

Как пишет «Коммерсантъ», в феврале прошлого года «ГПБ Развитие активов» приобрело бизнес-центр «Бульварное кольцо» в центре Москвы, а «Газпромбанк-Инвест» владеет столичным торговым центром «Город Косино» и бизнес-центром Mezon Plaza в Санкт-Петербурге.

Представители Ingka Centres заявили изданию, что компания рассматривает несколько вариантов для торговых центров «Мега» в России, однако для этого необходимо время. В Газпромбанке комментарий не предоставили.

В июне сообщалось, что универмаги «Стокманн» начнут работать на базе торговых центров «Мега».

Ранее сообщалось, что Uniqlo окончательно покидает Россию.