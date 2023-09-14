В Netley Group оценили перспективы торговли РФ с Западом

Президент российской Netley Group Майкл Годдард заявил, что Россия предоставляет «огромные» возможности для бизнеса, которые привлекут к сотрудничеству с РФ «многие» западные компании в течение 3-5 лет. Об этом пишет РИА Новости.

«Много западных компаний ищут альтернативные способы работать с Россией, потому что они хотят быть в России», — подчеркнул он. Преимуществом ведения бизнеса в РФ он назвал связи страны внутри БРИКС и возможность восстанавливать отрасли, пришедшие в упадок в 90-е.

Netley Group занимается привлечением инвестиций и построением бизнеса и зарегистрирована в России.

17 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад давил на страны для отказа от участия в ПМЭФ. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что со временем западные бизнесмены будут меньше бояться приезжать на ПМЭФ.

Пресс-секретарь отметил, что интерес к ПМЭФ не спадает.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.