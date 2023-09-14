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Правительство смягчило требования к медицинским госзаказам

«Ъ»: правительство разрешило госзаказчикам объединять лоты по медизделиям

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Правительство разрешило госзаказчикам объединять лоты по медизделиям. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что до соответствующего постановления правительства открывать конкурсы на разные виды медизделий в рамках одного лота не разрешалось. Инициатором отмены ограничения выступила Москва.

Также теперь госзаказчики смогут открывать конкурс одновременно на несколько видов изделий при закупках расходных материалов и при объявлении офсетных контрактов (заключаемых на условии локализации производства изделий в РФ).

В правительстве заявили, что смягчение требований к госзаказам позволит «снизить количество закупочных процедур и ускорить поставки необходимых изделий в медучреждения».

До этого Путин подписал закон об ускорении госзакупок для СВО.

Закон позволяет Минобороны и подведомственным ему учреждениям закупать товары и услуги у единственных поставщиков на основе любых гражданско-правовых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом.

Ранее в Госдуме рассказали о работе по ускорению госзакупок.

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