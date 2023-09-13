В USAID рассказали о сложностях с отслеживанием направленных на Украину средств

Глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр рассказала о сложностях с отслеживанием денежных потоков, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве поддержки, ее слова приводит New York Times.

По ее словам, контроль над средствами затрудняет сам масштаб денежных потоков.

Пауэр отметила, что, по словам советника президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, из почти $71 миллиарда общей помощи США $20,5 миллиарда пошли на прямую поддержку в виде зарплат бюджетным работникам Украины через механизм Всемирного банка, где по сути Всемирный банк получает квитанции.

«Учитывая неоднозначную репутацию банка в предотвращении коррупции, это не совсем обнадеживает», — отметила глава USAID.

Пауэр считает, что агентству необходимо лучше проводить контрольные исследования поступающих на Украину средств.

До этого авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs писали, что дальнейшая поддержка Киева со стороны стран Запада не может быть гарантирована.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.