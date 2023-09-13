Украина рассчитывает на поддержку Словакии в части импорта электроэнергии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что провел переговоры с коллегой из Словакии Людовитом Одором. По его словам, речь также шла об импорте электроэнергии предстоящей зимой, передает РИА Новости.

«Украинские и словацкие операторы в тесном содействии. Мы рассчитываем на поддержку Словакии зимой в части импорта электроэнергии», — написал он.

По словам премьер-министра, также обсуждались вопросы экспорта украинской аграрной продукции и развития пунктов пропуска на границе.

В июне Шмыгаль обратился к Польше с призывом «подставить Украине плечо помощи» в вопросе украинского зерна.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен во время пребывания в Киеве обсудил с премьер-министром Украины восстановление этой страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.