Стало известно, насколько подорожал бензин и дизель на российских заправках за неделю

₽Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 4 по 11 сентября выросла на 1,7%, до 62,64 рубля за литр. Неделей ранее рост составил 1,2%. Об этом сообщает Росстат.

Средняя цена бензина за тот же период поднялась на 0,69% после 0,5% неделей ранее и составила 55,21 рубля за литр. АИ-92 на бензоколонках подорожал на 0,7% до 51,02 рубля, АИ-95 — на 0,7% до 55,77 рубля, АИ-98 — на 0,7% до 67,37 рубля за литр. Производство бензина в стране за неделю упало на 5,9% до 785,3 тыс. тонн. Дизтоплива было произведено 1,64 млн тонн что на 3% меньше чем неделей ранее.

Эксперты связывают рост цен с внесенными изменениями в механизм топливного демпфера, которые сокращают выплаты нефтяным компаниям из бюджета. Это может привести к дальнейшему повышению оптовых цен на топливо. С начала года по 11 сентября бензин в России подорожал в среднем на 8,5%, дизельное топливо — на 7,3%. При этом инфляция за это время составила 3,9%.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила «Газете.Ru», что цена бензина на заправках осенью составит не более 62,98 рублей за литр, а дизельного топлива — 64,61 рубля.