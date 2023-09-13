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ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил до 15 марта 2024 года индивидуальные санкции против России

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз прoдлил до 15 марта 2024 года индивидуальные сaнкции в отношении России. Об этом сообщается в документе на сайте Совета ЕС.

«Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Персональные санкции против почти 1,8 тыс. граждан России и организаций введены с 2014 года. Ограничительные меры предусматривают запреты на поездки физических лиц в страны ЕС, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств физическим и юридическим лицам из перечня.

В этом же заявлении Совет ЕС сообщил, что решил снять санкции с четверых граждан России, против которых ранее были введены ограничения. Фамилии в документе не указаны. Запреты перестанут действовать с 15 сентября 2023 года.

Ранее в Еврокомиссии ответили, подпадает ли под санкции въезд в ЕС из России на личном автомобиле.

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