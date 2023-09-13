Индия заявила о стремлении к сотрудничеству с РФ по Севморпути

Индия заинтересована в партнерстве с Россией по развитию Северного морского пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийского министра портов, судоходства и водных путей Сарбананда Соновал.

«Индия стремится к партнерству в развитии Северного морского пути, признавая потенциал, который он несет для расширения связей и торговли», — приводит слова министра пресс-служба правительства Индии на своем сайте.

Несмотря на санкции Запада, Россия продолжает развивать Севморпуть и наращивать грузоперевозки по нему. Индия является одним из ключевых партнеров РФ, отказавшихся присоединиться к санкциям.

В понедельник специальный представитель госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщил, что объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП), снизившийся в 2022 году, сейчас восстанавливается, более того, по итогам нынешнего года не исключен новый рекорд по количеству грузов.

Ранее глава «Роснефти» рассказал о планах по развитию Северного морского пути.