Сбер возглавил рейтинг инновационности банков по итогам первого полугодия

Сбер признан самым инновационным российским банком по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации, сославшись на организатора исследования — Skolkovo Fintech Hub.

Первое место в рейтинге, как объяснили в Сбере, компании обеспечили собственная платформа для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов SberUnity, акселераторы для школьников и студентов, платформа цифровых активов, а также активная деятельность по организации хакатонов.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отмечает, что Сбер всегда стоит во главе инновационных процессов.

«Лидирующая позиция в рейтинге, который отражает эту деятельность, — еще одно подтверждение значимости разработанных нами инновационных решений и инвестиций в новые технологии. Сбер развивает собственную линейку акселераторов, проводит хакатоны, запустил платформу для стартапов по поиску инвесторов и заказчиков, а также платформу цифовых активов, где уже состоялось 50 выпусков ЦФА юридическими лицами», — сказал Ведяхин.

Всего в исследовании Sk Fintech Hub приняли участие топ-20 российских банков. Оно проводилось по 19 критериям в пяти блоках: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «Цифровые сервисы».

Организаторы уточнили, что методология рейтинга сформирована с учетом рекомендаций участников финансового рынка и степени внедрения инструментов в исследуемые банки.

Одним из ключевых критериев стало наличие в банке исследований в сфере искусственного интеллекта. Также в рейтинг добавлены критерии по запуску школьных и студенческих акселераторов — эти программы в Сбере уже прошли больше 130 тыс. ребят со всей страны, наличию специальных решений для венчурного рынка — на SberUnity сегодня 3 тыс. стартапов, 90 корпораций и инвесторов, сервисов для ВЭД и собственной платформы цифровых активов.

Sk Fintech Hub проводит исследование инновационности банков с 2019 года. В его основе — data-driven подход, который базируется на работе с данными, полученными исключительно из открытых источников.