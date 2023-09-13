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В МЭА отметили риски от сокращения добычи РФ и Саудовской Аравии

МЭА: совместное снижение добычи РФ и Саудовской Аравии создаст дефицит на рынке

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Global Look Press

Продление Россией и Саудовской Аравией сокращения добычи нефти до конца года приведет к существенному дефициту на мировом рынке до IV квартала, так считает Международное энергетическое агентство (МЭА).

В сентябрьском докладе МЭА отмечает, что саудовско-российский альянс представляет серьезный вызов для нефтяного рынка. Решение двух стран о продлении совокупного снижения добычи на 1,3 млн баррелей в сутки спровоцировало резкий ценовой скачок — стоимость нефти марки Brent выросла до $90 за баррель.

«После того, как в августе цены на нефть были относительно спокойными, решение Саудовской Аравии и России продлить сокращение добычи и поставок нефти в общей сложности на 1,3 млн б/с до конца года спровоцировало ценовой скачок Brent выше $90 за баррель до 10-месячного максимума», — отмечает МЭА.

Накануне цена на ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent на лондонской бирже ICE преодолела отметку в $92 за баррель, достигнув максимальных значений с 17 ноября 2022 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что мир ждет крупнейший дефицит нефти за последние 16 лет.

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