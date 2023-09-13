Нефтяные доходы России продолжают расти

В августе 2023 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли по сравнению с июлем на 11,8%, до $17,1 млрд, или на $1,8 млрд. Об этом сообщает МЭА в своем обзоре.

Это максимальный показатель с октября прошлого года и самый высокий за последние месяцы. Хотя объемы экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 150 тыс. барр. в сутки до 7,2 млн барр. в сутки, цены компенсировали это. Так, средняя цена Urals в августе составила $70 за баррель, а в начале сентября достигла $75 за баррель. Это произошло на фоне сокращения российской добычи и экспорта, а также аналогичных действий Саудовской Аравии.

Скидка Urals к маркеру Brent составила порядка $15 за баррель, что ниже уровня конца 2022 года в $30-40 за баррель. Поставки в Индию, крупнейшего импортера российской нефти, сократились на 300 тыс. барр. в сутки, до 1,8 млн барр. в сутки, из-за роста цен.

Накануне Минэнерго США повысило прогноз цены нефти марки Brent в 2023 году до $84,46.

Ранее в России оценили превышение нефтью Urals ценового потолка в $60 за баррель.