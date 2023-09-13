Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нефтяные доходы России продолжают расти

МЭА: за август доход России от продажи нефти вырос на $1,8 млрд

close
100%
Jorge Silva/Reuters

В августе 2023 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли по сравнению с июлем на 11,8%, до $17,1 млрд, или на $1,8 млрд. Об этом сообщает МЭА в своем обзоре.

Это максимальный показатель с октября прошлого года и самый высокий за последние месяцы. Хотя объемы экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 150 тыс. барр. в сутки до 7,2 млн барр. в сутки, цены компенсировали это. Так, средняя цена Urals в августе составила $70 за баррель, а в начале сентября достигла $75 за баррель. Это произошло на фоне сокращения российской добычи и экспорта, а также аналогичных действий Саудовской Аравии.

Скидка Urals к маркеру Brent составила порядка $15 за баррель, что ниже уровня конца 2022 года в $30-40 за баррель. Поставки в Индию, крупнейшего импортера российской нефти, сократились на 300 тыс. барр. в сутки, до 1,8 млн барр. в сутки, из-за роста цен.

Накануне Минэнерго США повысило прогноз цены нефти марки Brent в 2023 году до $84,46.

Ранее в России оценили превышение нефтью Urals ценового потолка в $60 за баррель.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях