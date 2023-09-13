Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Болгария может снять запрет на импорт украинского зерна

Кабмин Болгарии может разрешить импорт украинского зерна в страну

close
100%
Depositphotos

Кабмин Болгарии может отменить ограничения на ввоз зерна с Украины. Такое решение инициировано тремя партиями, поддерживающими правящую коалицию. Запрет действует с мая и был введен предыдущим правительством под давлением производителей зерна. Об этом сообщает портал Euractiv.

Однако ограничения наносят ущерб маслодельной отрасли. Страна традиционно завозит около 30% семян подсолнечника с Украины, поскольку собственного урожая не хватает. Запрет вынудил некоторые предприятия остановить работу.

Издание указывает, что мера усугубляет риски инфляции и ухудшения продовольственной безопасности. Отмена запрета поможет снять проблемы с поставками для маслопредприятий и стабилизировать рынок. Поскольку производители масла отказались закупать местную пшеницу, потому что стоимость сырья, произведенного в Болгарии, превышает общемировые цены, а это, в свою очередь, будет вести к удорожанию продукции — раскручивая инфляцию. В связи с этим у местных фермеров осталось нераспроданными около 600 тыс. тонн пшеницы, причем на подходе новый урожай, оцениваемый в 2 млн тонн.

Ожидается, что парламент проголосует за снятие ограничений. Это облегчит борьбу властей с высокой инфляцией и последствиями энергетического кризиса. Решение поддержали эксперты, хотя аграрии остаются недовольны.

Накануне правительство Польши отказалось от ввоза украинского зерна.

Ранее в Венгрии анонсировали расширение запрета экспорта сельхозпродукции с Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях