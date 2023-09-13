Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после четырехчасовой паузы

Мосбиржа в 13:30 мск возобновила торги на срочном рынке после паузы в четыре часа, сообщает «РБК-инвестиции». Корреспондент издания успешно купил фьючерс на индекс РТС.

По данным СМИ, сейчас снова возможно заключать сделки на срочном рынке.

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке в 9:30 мск. Это произошло из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы. Позже биржа сообщила об устранении неполадок, возобновлении работы системы.

Изначально торги должны были начаться в 13:00. Биржа сообщала, что система торгов срочного рынка восстановлена по состоянию на 4:45 мск без сделок, заключенных в период с 8:50 до 9:30 мск, и доступна для снятия заявок.

Однако затем биржа после консультаций с участниками рынка перенесла их на 13:30.

Приостановка торгов на срочном рынке Мосбиржи не станет критичной для большинства инвесторов, если операции быстро возобновят, объяснял «Газете.Ru» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Но если некоторые инвесторы хотели зафиксировать позиции конкретно сегодня из-за изменений цены базового актива для какого-нибудь фьючерса, то в моменте у них такой возможности не оказалось, добавил он.

Ранее Банк России и Мосбиржа опровергли информацию об остановке торгов долларом.