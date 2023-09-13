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Мосбиржа перенесла возобновление торгов на срочном рынке

Мосбиржа перенесла возобновление торгов на срочном рынке на 13:30 мск

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Мосбиржа сообщила, что возобновит торги на срочном рынке в среду в 13:30 мск. Такое решение биржа приняла «после дополнительных консультаций с участниками».

Изначально торги должны были возобновситься в 13:00 мск. Биржа сообщила, что система торгов срочного рынка восстановлена по состоянию на 4.45 мск без сделок, заключенных в период с 8:50 до 9:30 мск, и доступна для снятия заявок.

Торги были остановлены с 9:30 мск. На бирже объяснили, что такое решение принято из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка. Биржа сразу приступила к диагностике системы.

Приостановка торгов на срочном рынке Мосбиржи не станет критичной для большинства инвесторов, если операции быстро возобновят, объяснял «Газете.Ru» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Но если ряд участников хотели зафиксировать позиции конкретно сегодня из-за изменений цены базового актива для какого-либо фьючерса, в моменте у них такой возможности не оказалось, добавил он.

Ранее Мосбиржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

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