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Зарплатное неравенство в России снизилось до минимума

FinExpertiza: разрыв между зарплатами в РФ сократился до минимума с 2019 года

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Depositphotos

Разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в России сократилась до минимума с 2019 года, свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.

По итогам 2023 года средняя зарплата 20% наименее оплачиваемых сотрудников составила 22,7 тыс. рублей, а 20% наиболее оплачиваемых — 173,7 тыс. рублей. Таким образом, разрыв составил 7,7 раза против 8,3 раза в 2021 году.

Самое низкое неравенство зарплат отмечено в Туве, Калмыкии, Магаданской области, Карелии и Мордовии от 3,8 до 4,5 раза. А вот в Москве оно максимальное — 9,3, или 300 тыс. рублей в денежном выражении.

По мнению FinExpertiza, снижение неравенства обусловлено опережающим ростом зарплат низкооплачиваемых работников на фоне индексации МРОТ и дефицита кадров. Тем не менее, региональная дифференциация остается высокой.

В конце августа Росстат рассказал, о том, насколько в России выросли зарплаты за первое полугодие 2023 года.

Ранее в Москве возник дефицит обслуживающего персонала.

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