Мосбиржа сообщила, когда возобновит торги

Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке в 13:00 мск. Об этом сообщила торговая площадка.

«Система торгов срочного рынка доступна для снятия заявок. Система восстановлена по состоянию на 4.45 мск без сделок, заключенных в период с 8:50 до 9:30 мск. Возобновление торгов на срочном рынке в 13:00 с учетом времени на подготовку систем участников», — отмечается в сообщении.

Торги были приостановлены с 9:30 мск. На бирже объяснили это решение нештатной работой торгово-клиринговой системы срочного рынка.

Приостановка торгов на срочном рынке Мосбиржи не станет критичной для большинства инвесторов, если операции быстро возобновят, объяснял «Газете.Ru» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

5 сентября Мосбиржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Остановка торгов произошла из-за ошибки в конфигурации торговой системы валютного рынка, объясняли на бирже. При этом торги на других рынках проводятся в штатном режиме. Торги были возобновлены в тот же день.

Ранее Банк России и Мосбиржа опровергли информацию об остановке торгов долларом.